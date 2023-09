Der Theaterchef der Kudammbühnen, Martin Woelffer, hat sich am Mittwoch an die Investorengruppe gewandt, die den Bau der neuen Theater am Kudamm-Karree beenden will. Die Gruppe hatte einen Insolvenzantrag bei einem Gericht in Luxemburg eingereicht, der am Freitag verhandelt wird.Woelffer appelliert insbesondere an die Führungsebene der HUK-Coburg, den Insolvenzantrag zurückzuziehen. Das geht aus einer veröffentlichten Mitteilung des Theaterchefs hervor.

Offenbar gehört das Versicherungsunternehmen zu der Investorengruppe, die sich ans Insolvenzgericht Luxemburg gewandt hat, so Woelffer. Wird dem Antrag stattgegeben, ist die Zukunft des geplanten Theaters am Kurfürstendamm mit großer Wahrscheinlichkeit besiegelt.

An der fraglichen Großbaustelle mit dem Namen „Fürst“ standen früher die Komödie am Kurfürstendamm und das Theater am Kurfürstendamm. 2018 wurde beides abgerissen, es folgte eine jahrelange Debatte über die Nutzung des Areals. Am Ende stand ein mühselig ausgehandelter Kompromiss, der einen Theater-Neubau vorsah. Verschiedene Immobilienentwickler gaben sich die Klinke in die Hand. Seit dem Abriss der Kudammbühnen spielt die Crew von Woelffer im Exil, zuerst im Schillertheater, derzeit im Theater am Potsdamer Platz.

Eigentlich sollte das neue Kudamm-Theater Ende 2022 eröffnen. Doch wegen der wechselnden Investoren verschob sich Eröffnung des neuen Theaters immer wieder nach hinten.

Kudammbühnen-Chef Woelffer: „Der Kudamm steht vor dem Aus “

Nun fordert Martin Woelffer die Investoren auf, aufgrund der Tragweite des Baustopps ihr Handeln zu überdenken. „Ich bitte insbesondere die HUK, ihren Geschäftsführer Klaus-Jürgen Heitmann sowie den Aufsichtsratsvorsitzenden Heinrich R. Schradin inständig, ihren Antrag zurückzuziehen und gemeinsam mit dem Berliner Senat und dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner nach einer gangbaren Lösung zu suchen“, heißt es in der Pressemitteilung von den Kudammbühnen und Woelffer. „Es geht hier nicht nur um die Existenz einer Institution des Berliner Kulturlebens, es geht auch um das Renommee der deutschen Hauptstadt.“

Am Dienstag hatte sich Woelffer schon mit einem nachdrücklichen Appell an den Senat gewandt. „Wenn diese Baustelle zur Bauruine wird, steht der Kudamm vor dem Aus“, hieß es da. Für die Komödie rechnet sich laut Woelffer der Betrieb am Potsdamer Platz nicht. Statt 350 Vorstellungen im Jahr gebe es nur noch 150. Das 50-köpfige Theaterteam befinde sich seit Monaten in Kurzarbeit und die Miete im Ersatztheater betrage an jedem Spieltag mehr als 10.000 Euro. Viele finden, die Bühnen am Potsdamer Platz seien zu groß für Woelffers Team.