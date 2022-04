Berlin - Der Mörder von Fritz von Weizsäcker, Gregor S., ist tot. Er sei am Ostermontag im Maßregelvollzug, einer Klinik für psychisch kranke Straftäter, leblos in seinem Bett aufgefunden worden. Das wurde der Berliner Zeitung aus dem Haus bestätigt. Die Todesursache sei derzeit noch unbekannt. Es gibt derzeit noch keine Hinweise auf einen Suizid.

Gregor S. den Chefarzt der Berliner Schlosspark-Klinik am 19. November 2019 nach einem öffentlichen Vortrag mit einem Messer attackiert. Der Sohn von Alt-Bundespräsident Richard von Weizsäcker erlag noch am Tatort seinen schweren Verletzungen. Der Täter wurde festgenommen.

Gregor S., der aus Andernach in Rheinland-Pfalz stammt, wurde am 8. Juli 2020 vom Berliner Landgericht wegen Mordes und versuchten Mordes an einem Polizisten zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwölf Jahren verurteilt. Da der Lagerist psychisch krank ist und zur Tatzeit vermindert schuldfähig war, ordneten die Richter die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Der 59-Jährige hatte den Vater von vier Kindern auf Hass auf die Familie von Weizsäcker ein Messer in den Hals gerammt. Der Professor sei zum Tatzeitpunkt völlig arg- und wehrlos gewesen, urteilten die Richter. Motiv, so hatte es die Staatsanwaltschaft formuliert, sei Rache an der Familie von Weizsäcker aus Gründen der Kollektivschuld gewesen.

Gregor S. hatte im Prozess die Tat eingeräumt und keinerlei Reue gezeigt. Den Mord an Fritz von Weizsäcker bezeichnete er als sein Lebensziel. S. hatte den Vater seines Opfers für das Leid von Hunderttausenden Menschen im Vietnamkrieg verantwortlich gemacht, da Richard von Weizsäcker in den 1960er-Jahren im Vorstand einer Firma gesessen hatte, die Säure für das Entlaubungsmittel Agent Orange geliefert haben soll.

Bereits 2001 soll Gregor S. versucht haben, einen Anschlag auf Richard von Weizsäcker zu begehen. Als der einstige Bundespräsident 2005 starb, fokussierte sich der Hass von Gregor S. auf die Familie.

Gregor S. hatte nach dem Urteil Revision eingelegt, um in Haft zu kommen und nicht in den Maßregelvollzug. Die Revision wurde als unbegründet verworfen.