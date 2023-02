Moers: BGH kassiert erneut Urteil zu tödlichem Raser-Unfall Am Ostermontag 2019 lieferte sich ein junger Mann mit einem anderen Mann ein illegales Autorennen. Eine Fahrerin starb. Der BGH hob nun auch das zweite Urteil gegen den Fahrer auf. dpa

Bei dem Raser-Unfall an Ostern 2019 wurde eine Frau getötet. Polizei Duisburg/dpa

Karlsruhe -Nach einem tödlichen Raser-Unfall in Moers westlich von Duisburg muss ein drittes Mal gegen den hauptverantwortlichen Fahrer am Landgericht verhandelt werden. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hob am Donnerstag auch das zweite Urteil gegen den Mann wegen Widersprüchen in der Begründung teilweise auf und verwies die Sache zur neuen Verhandlung an das Duisburger Landgericht (Az. 4 StR 211/22). Die Staatsanwaltschaft und die Familie des Opfers wollen erreichen, dass der Mann doch wegen Mordes verurteilt wird.