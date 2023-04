Brandbrief: Polizei ermittelt nach rechten Vorfällen an Brandenburger Schule Hitlergruß, rechte Parolen und Hakenkreuze auf Schulmobiliar: Lehrkräfte einer Schule im Spree-Neiße-Kreis schlagen Alarm. Ein Politiker nennt die Berichte schockierend. dpa

Ein Streifenwagen der Polizei fährt mit Blaulicht zu einer Einsatzstelle. Carsten Rehder/dpa

Cottbus -Die Polizei hat an einer Schule im Landkreis Spree-Neiße Ermittlungen zu möglichen Straftaten mit rechtsextremem Hintergrund aufgenommen. Lehrkräfte hatten sich mit einem Brief an die Öffentlichkeit gewandt. „Wir wenden uns an die Öffentlichkeit, da wir in unserem Arbeitsalltag als Schulpersonal an einer Schule im Spree-Neiße-Kreis täglich mit Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie konfrontiert werden und nicht mehr länger den Mund halten wollen“, heißt es in dem Schreiben.