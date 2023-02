Krise in Moldau: Regierungschefin tritt zurück In Moldau kämpft Russland um seinen Einfluss, während die Regierung in Richtung EU tendiert. Nun ist die Ministerpräsidentin zurückgetreten. dpa

Natalia Gavrilița gibt ihren Rücktritt bekannt. Aurel Obreja/AP

Chisinau -In der krisengeschüttelten Ex-Sowjetrepublik Moldau hat die proeuropäische Regierungschefin Natalia Gavrilița ihren Rücktritt eingereicht. Die 45-Jährige teilte am Freitag in der Hauptstadt Chisinau mit, dass es nach anderthalb Jahren auf dem Posten der Ministerpräsidentin Zeit für den Rücktritt sei. Die prowestliche Präsidentin Maia Sandu nahm das Gesuch an.