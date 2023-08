Monbijoupark: Mann visiert mit selbstgebauter Waffe Kinder auf Spielplatz an

Die Polizei hat auf einem Spielplatz in Berlin-Mitte einen 36-jährigen Mann festgenommen, der mit einer selbstgebauten Waffe gesehen worden war. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fiel der Mann am Montag gegen 13.10 Uhr mehreren Menschen auf einem Spielplatz im Monbijoupark auf, da er mit einer vermeintlichen Langwaffe durch ein Visier auf umstehende Menschen zielte.

Zu diesem Zeitpunkt sollen sich etwa 20 Personen, davon die Hälfte Kinder, auf dem Spielplatz aufgehalten haben. Ein Zeuge alarmierte die Polizei und teilte seine Beobachtungen mit. Er sei sich nicht sicher gewesen, ob es sich um eine echte Waffe handelte. Kurz darauf umstellten Polizistinnen und Polizisten den Park und nahmen den 36-Jährigen fest.

Mann nach Polizeigewahrsam wieder in Freiheit

Es stellte sich heraus, dass die vermeintliche Waffe aus diversen Utensilien zusammengebaut wurde und nicht schießfähig war. Die Polizei beschlagnahmte sie. Der Mann trug außerdem auf Hüfthöhe einen selbstgebauten Gürtel, an dem sich ein leeres Softairmagazin befand.

Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung in einem Polizeigewahrsam kam der 36-Jährige in ein Krankenhaus, wo er einem Psychiater vorgestellt wurde. Im Anschluss wurde er wieder entlassen. Die Ermittlungen laufen nun wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten sowie wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.