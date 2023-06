Monopoly am Alexanderplatz: Signa trennt sich von Galeria Karstadt Kaufhof und Hochhausprojekt

Noch ist das 134 Meter hohe Hochhaus von Signa am Alexanderplatz im Bau, doch schon gibt es einen neuen Eigentümer. Die Commerzbanktochter Commerz Real hat das geplante Bürohochhaus für ihren offenen Immobilienfonds Hausinvest erworben. Das teilte Signa am Montag mit. Das traditionsreiche Gebäude von Galeria Karstadt Kaufhof am Alexanderplatz, das sich neben der Hochhaus-Baustelle befindet, geht ebenfalls an die Commerzbanktochter.

Bislang war die Sachwertetochter der Commerzbank an dem Komplex zu 20 Prozent beteiligt. Signa will den Umbau des Kaufhauses und den Neubau des Hochhauses als Projektentwicklungspartner weiterhin federführend begleiten. Nach Fertigstellung im Jahr 2025 soll das Gesamtensemble über mehr als 100.000 Quadratmeter Mietfläche verfügen, heißt es.

Projekt Elbtower bleibt von dem Geschäft unberührt

Zu der Transaktion am Alexanderplatz gehört, dass Signa über seine Tochter Prime die bisherige 20-Prozent-Beteiligung der Commerzbanktochter an acht Warenhausimmobilien im gesamten Bundesgebiet erwirbt, die der Fonds Hausinvest seit 2019 gehalten hatte. Dazu gehören die drei Kaufhäuser an der Hauptwache in Frankfurt am Main, an der Königsallee in Düsseldorf und an der Hohe Straße in Köln sowie die Häuser Am Wehrhahn 1 in Düsseldorf, am Rotkreuzplatz/ Pötschnerstraße 5 in München, an der Remigiusstraße 20 in Bonn, an der Ernst-August-Platz 5 in Hannover und an der Kurpfalzstraße P1 in Mannheim. Über die Kaufpreise haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

Die Partnerschaft beim gemeinsamen Projekt Elbtower in Hamburg soll von der Transaktion unberührt bleiben. Am geplanten 244 Meter hohen Elbtower, der sich im Bau befindet, hatte sich der Fonds Hausinvest im Jahr 2022 mit 25 Prozent beteiligt. Die Transaktion in Berlin steht den Angaben zufolge noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das Bundeskartellamt.