Jedes Jahr konkurrieren Teilnehmerinnen und Teilnehmer in dem Feriendorf Brezna im Norden Montenegros um den begehrten Titel „Faulste Bürgerin“ oder „Faulster Bürger“. Der satirische Wettbewerb in dem Balkanland hat Tradition. Vor zwölf Jahren sei das Event in dem kleinen Land an der Adria ins Leben gerufen worden, wie der US-Sender CNN berichtete. Hintergrund des außergewöhnlichen Wettkampfs ist der weit verbreitete Mythos, Montenegrinerinnen und Montenegriner seien faul.

„Wir fühlen uns alle gut, ausgezeichnet und es gibt keine gesundheitlichen Probleme“, sagt Dubravka Aksic, 38, Meisterin von 2021 laut CNN. „Sie verwöhnen uns. Wir müssen nur liegen bleiben.“ Von den 21 Start-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern kämpfen noch sieben um den Titel. Sie liegen auf Matten und das bisher offenbar schon seit über 460 Stunden. Eines ist damit klar: In diesem Jahr wurde der bisherige Rekord des Wettbewerbs gebrochen.

Montenegro: Neuer Liege-Rekord im diesjährigen Wettkampf

Im vergangenen Jahr wurde in dem Feriendorf Brezna ein Liege-Rekord von 117 Stunden aufgestellt. Als der diesjährige Wettkampf am Donnerstag in den 20. Tag ging, sagten die verbleibenden Teilnehmenden, sie seien entschlossen, weiterzumachen, berichtete CNN.

„Wir haben hier alles, was wir brauchen, die Gesellschaft ist fantastisch, die Zeit vergeht schnell“, erklärt der 23-jährige Filip Knezevic CNN gegenüber. Der Erstteilnehmer aus der nördlichen Stadt Mojkovac sagt, er sei zuversichtlich, den Sieg zu erringen und die Siegerprämie von 1000 Euro zu gewinnen.

Die Regeln sind simpel: Stehen oder Sitzen werden als Verstoß gewertet und führen zur sofortigen Disqualifikation. Es gibt allerdings eine Ausnahme, denn alle acht Stunden dürfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für zehn Minuten Zeit lang auf die Toilette gehen. Smartphones und Laptops sind bei dem Wettbewerb erlaubt.