Mord an 19-Jähriger in Bramsche: Lange Ermittlungen erwartet Nach dem mutmaßlichen Tötungsdelikt und Sexualverbrechen am Rande einer Party in einer Festhalle in Bramsche gehen die Ermittler von aufwendigen Befragungen ... dpa

Bramsche -Nach dem gewaltsamen Tod einer 19-Jährigen am Rande einer Geburtstagsfeier im niedersächsischen Bramsche geht die Staatsanwaltschaft Osnabrück von langwierigen Ermittlungen aus. „Dieser Fall dürfte uns noch lange beschäftigen“, sagte Oberstaatsanwalt Alexander Retemeyer auch mit Blick auf die rund 150 Gäste der Party in einer Schützenhalle in der Nacht zum Sonntag.