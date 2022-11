Khashoggi-Fall: Saudischer Kronprinz genießt Immunität US-Geheimdienste kamen zu dem Schluss, dass Mohammed bin Salman bei der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi seine Finger im Spiel hatte. Der bestreitet das – und ist vor einer Klage in den USA nun geschützt. dpa

Kronprinz Mohammed bin Salman wurde Ende September zum Ministerpräsidenten von Saudi-Arabien ernannt. dpa/PA Wire/Leon Neal

Washington -Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman muss in den USA vorerst keine Strafverfolgung wegen einer möglichen Beteiligung an der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi fürchten. Die US-Regierung kam zu dem Schluss, Bin Salman könne in den USA im Zusammenhang mit der Tat nicht belangt werden, solange er Ministerpräsident seines Landes sei. Als Regierungschef Saudi-Arabiens besitze er Immunität vor US-Strafverfolgung, hieß es in einem gerichtlichen Schriftstück des Justizministerium.