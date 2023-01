Mord an Mutter und Tochter: Urteil rechtskräftig Die Verurteilung eines Mannes zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe für den Mord an einer Mutter und ihrer neunjährigen Tochter in Berlin-Marzahn ist rechtsk... dpa

ARCHIV - Eine Figur der blinden Justitia. Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Berlin -Die Verurteilung eines Mannes zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe für den Mord an einer Mutter und ihrer neunjährigen Tochter in Berlin-Marzahn ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe bestätigte das Urteil des Berliner Landgerichts, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. „Die Überprüfung des Urteils hat keinen Rechtsfehler zum Nachteil der Angeklagten ergeben.“