Mord an Pastor in Berlin: Urteil gegen Täter rechtskräftig Zweieinhalb Jahre nach dem Mord an einem ehemaligen Pastor in Berlin ist das Urteil gegen zwei der Täter rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof verwarf die Revisionen. dpa

Einer der beiden Angeklagten beim ersten Prozess. Pressefoto Wagner

Leipzig -Zweieinhalb Jahre nach dem Mord an einem ehemaligen Pastor in Berlin ist das Urteil gegen zwei der Täter rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) verwarf am Donnerstag die Revisionen eines 23-Jährigen und der Staatsanwaltschaft gegen eine Entscheidung des Landgerichts Berlin. Dieses hatte den Mann voriges Jahr wegen Mordes und Raubes mit Todesfolge zu acht Jahren Jugendstrafe verurteilt.