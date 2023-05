Mord an Syrer in Gatow: Polizei geht Zeugenhinweisen nach

Berlin -Nach den tödlichen Schüssen auf einen Mann in Berlin-Gatow geht die Polizei nach eigenen Angaben ersten Zeugenhinweisen nach. Nach einem Aufruf habe die Mordkommission fünf bis sechs Hinweise erhalten, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Ein Täter sei noch nicht gefasst.

Ein 40 Jahre alter Syrer war am Dienstag gegen 11.50 Uhr in Gatow auf einem Parkplatz im Waldschluchtpfad Ecke Breitehornweg erschossen worden. Nach Angaben der Polizei hatte das Opfer den Tatort gerade erst erreicht und war aus seinem Wagen ausgestiegen, als eine unbekannte Person mehrere Schüsse auf den Mann abfeuerte. Das Opfer soll eine tödliche Schussverletzung am Hinterkopf erlitten haben. Nach Angaben der Polizei sind die Hintergründe der Tat noch immer nicht klar.

Zeugen wollen beobachtet haben, wie ein mit Sturmhaube maskierter Verdächtiger vom Tatort flüchtete. Laut den Ermittlern könnte ein dunkles Fahrzeug eine Rolle gespielt haben. Der Täter, der auf der Flucht ist, hatte möglicherweise Komplizen.

Hinweise nehmen die 1. Mordkommission des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Rufnummer 030/4664–91 11 11 oder per E-Mail an lka111-hinweis@polizei.berlin.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.