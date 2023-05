Mord in Berlin-Gatow: Polizei verhaftet die minderjährigen Kinder des Opfers

Die rätselhafte Hinrichtung eines Syrers am idyllischen Stadtrand von Berlin scheint aufgeklärt zu sein. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, seien am Sonnabendmorgen vier Tatverdächtige festgenommen worden, darunter die 14-jährige Tochter und der zwei Jahre ältere Sohn des 40 Jahre alten Opfers. Zu den Tatverdächtigen gehören auch die 15-jährige Freundin des Sohnes und ein 17-jähriger Bekannter.

Nach Angaben von Karen Sommer, der Sprecherin der Berliner Generalstaatsanwaltschaft, konnten schwerbewaffnete Beamte des Spezialeinsatzkommandos am Morgen die Tatverdächtigen in mehreren Wohnungen überwältigen und zwei Haftbefehle vollstrecken - gegen den 16-jährigen Sohn des Opfers und dessen 17-jährigen Bekannten.

Die Teenager sollen ihren Vater am vergangenen Dienstag unter einen Vorwand an den späteren Tatort im Spandauer Ortsteil Gatow gelockt haben - auf den Parkplatz des einstigen Krankenhauses Hohengatow am Waldschluchtpfad, das heute eine Unterkunft für geflüchtete Menschen ist. Dort war das Opfer gegen 11.50 Uhr aus einem VW Touran gestiegen und mit mehreren Schüssen niedergestreckt worden. Der Mann starb noch am Tatort.

Zeugen der Mordes konnten der Polizei mindestens einen maskierten Täter beschreiben, der weggelaufen sein soll. Die Ermittler der 1. Mordkommission suchten zudem Zeugen, die den weißen Touran des Opfers und ein weiteres dunkelfarbenes Fahrzeug am Tattag in der Nähe der Flüchtlingsunterkunft gesehen haben. Offenbar führten Angaben von Zeugen auf die Spur der Tatverdächtigen. Ob auch Aussagen aus dem Familienumfeld zu den Festnahmen führten, war zunächst unklar.

Polizei vollstreckt zwei Haftbefehle – Motiv noch unklar

Warum die Kinder ihren 40-jährigen Vater getötet haben sollen, sei noch unklar, sagte Sommer. Genaue Informationen zum Motiv liegen noch nicht vor. Auch zur Tatwaffe konnte die Sprecherin keine Angaben machen. „Bisher schweigen die Tatverdächtigen zu den Vorwürfen“, sagte die Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft.

Der Sohn des Opfers und sein Bekannter sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. „Ihnen wird gemeinschaftlich begangener, heimtückischer Mord vorgeworfen“, sagte Sommer.

Für die beiden weiteren Beschuldigten liegen aufgrund ihres Alters die gesetzlichen Voraussetzungen für die Beantragung eines Haftbefehls nicht vor. Nach dem Jugendgerichtsgesetz darf die Untersuchungshaft bei unter 16-Jährigen nur angeordnet werden, wenn die Beschuldigten keinen festen Wohnsitz oder Anstalten zur Flucht getroffen haben.