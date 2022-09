Der Mord an dem Investigativ-Journalisten Jeff German im US-amerikanischen Las Vegas ist wohl aufgeklärt. Die Polizei nahm den US-Demokraten Robert Telles fest, ein Gericht ordnete Untersuchungshaft an. Das berichtete zunächst der Nachrichtensender CNN. German war am Samstag mit sieben Messerstichen vor seiner Haustür getötet worden. German hatte als Journalist über die Mafia und das organisierte Verbrechen in Las Vegas geschrieben, zudem deckte er immer wieder Verfehlungen von Politikern auf. Im Frühjahr hatte er ein pikantes Video von dem jetzt verhafteten US-Politiker Robert Telles veröffentlicht.

Darauf zu sehen: Der Verwaltungschef von Clark County (vergleichbar mit einem Landrat) mit einer Mitarbeiterin in einem Auto bei einem Techtelmechtel auf der Rückbank. Zudem warf German dem US-Politiker in seinen Recherchen Mobbing und ein toxisches Arbeitsklima vor. Kurz nach der Veröffentlichung des Videos fanden in Las Vegas Vor-Wahlen statt. Telles verlor. Staatsanwalt Richard Scow ist sich sicher: „Die veröffentlichten Artikel (…) haben seine politische Karriere und wahrscheinlich auch seine Ehe ruiniert. Das war der Grund für seinen Ausraster.“

Ein Video, DNA-Spuren und ein verdächtiger Strohhut

Nach seiner Verhaftung äußerten sich die Justizbehörden ausführlich zu dem Fall und den Stand der Ermittlungen. So habe man DNA-Spuren von German unter den Fingernägeln von Telles gefunden. Die zuständige Richterin Elana Lee Graham bezeichnete dieses Detail als „ziemlich erschreckend“. Graham sagte während der Gerichtsverhandlung: „Die DNA soll von der Hand des Opfers stammen, vermutlich in der Zeit, in der er um sein Leben kämpfte.“ Der Obduktionsbericht habe zudem gezeigt, dass German mehrere Verteidigungswunden an seinen Händen und Armen hatte.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Laut Dori Koren, Leiterin der Ermittlungseinheit für Mord- und Sexualdelikte in Las Vegas, näherte sich der Verdächtige am Freitag dem Haus von German. Als dieser herauskam, entbrannte laut Koren ein Streit, bei dem der Journalist schließlich mit sieben Messerstichen getötet wurde. Anschließend floh der Täter. Telles geriet bereits wenig später unter Verdacht: Auf Überwachungsaufnahmen von Videokameras aus der Nachbarschaft war ein Fahrzeug zu sehen, das während der Tat am Haus von German stand. Das Fahrzeug ist auf die Ehefrau von Telles zugelassen.

Bei Verurteilung droht dem US-Politiker die Todesstrafe

Auf den am Wochenende veröffentlichten Überwachungsaufnahmen war zudem ein Verdächtiger zu sehen, der einen Strohhut und ein orangefarbenes Hemd trug. Bei einer Durchsuchung von Telles Wohnung wurde ein solcher Strohhut gefunden. „Der Hut war aufgeschnitten worden“, sagte Koren, „als ob er Beweise verbergen wollte“. Die Ermittler entdeckten zudem Blut auf einem Paar Schuhe, das ebenfalls aufgeschnitten worden war, „wahrscheinlich in der Absicht, Beweise zu vernichten“, sagte Koren weiter. Der zuständige Sheriff Joe Lombardo sagte auf einer Presskonferenz, der „schreckliche und erschütternde Mord“ habe die Stadt zutiefst erschüttert. Lombardo: „Jeder Mord ist tragisch, aber die Ermordung eines Journalisten ist besonders beunruhigend.“

Telles wurde zunächst von einem Pflichtverteidiger vertreten. Dieser sagte laut CNN, er behalte sich seine Antwort auf die Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft bis zum nächsten Gerichtstermin des Angeklagten vor. Telles selbst äußerte sich zunächst nicht. Er soll am Dienstagmorgen erneut vor Gericht erscheinen. Bei einer Verurteilung drohen dem Politiker bis zu 50 Jahre Haft oder die Todesstrafe. Ob diese beantragt wird, werde man in den nächsten Monaten entschieden, so Staatsanwalt Richard Scow.