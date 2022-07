In Frankreich hat ein 76-jähriger Mann an einem FFK-Strand einen 46-Jährigen erschossen. Der Getötete soll zuvor Badegäste beleidigt und gestört haben. Als er vor einer Frau zu masturbieren begann, eskalierte die Situation, wie die Zeitung Le Parisien berichtet.

Ein älterer Herr, der als Stammgast bekannt war und gerade erst an den Strand kam, forderte den Exhibitionisten auf, den Platz zu verlassen. Als dieser nicht gleich ging, griff er nach einer Waffe und schoss dreimal auf den 46-Jährigen. Dieser starb noch vor Ort.

Tod am FFK-Strand bei Lyon: Hunderte Menschen waren am Tatort

Die Tat ereignete sich bereits am Sonnabend in der Nähe von Lyon an einem der Strände im großen Park Miribel-Jonage. Der Schütze ließ sich ohne Widerstand von der Polizei festnehmen. Der Sportschütze befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Die Stätte wurde sofort für Besucher geschlossen, um die Arbeit der Polizei und die Anhörung von Zeugen zu ermöglichen. Etwa hundert Naturisten seien zum Zeitpunkt der Tragödie vor Ort gewesen.