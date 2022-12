Zwei Messer-Attacken in einer Nacht: Falscher Wrestling‑Manager angeklagt

Weil er zweimal in einer Nacht seine Freundin in Tötungsabsicht angegriffen haben soll, hat die Berliner Staatsanwaltschaft nun einen 42-Jährigen aus Lichtenberg angeklagt.

Weil er zweimal in einer Nacht seine Freundin in Tötungsabsicht angegriffen haben soll, hat die Berliner Staatsanwaltschaft nun einen 42-Jährigen aus Lichtenberg angeklagt. dpa/David-Wolfgang Ebener

Weil er zwei Mal in einer Nacht seine Lebensgefährtin in Tötungsabsicht angegriffen haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Berlin einen 42-Jährigen nun angeklagt. Dem Mann wird gefährliche Körperverletzung und versuchter Verdeckungsmord vorgeworfen.

Was geschah in der Tatnacht vom 27. auf den 28. August in Berlin-Lichtenberg? Laut Staatsanwaltschaft soll der Mann die 40-Jährige zwei Mal mit einem Küchenmesser in den Rücken gestochen haben, um sie zu töten. Hiervon habe ihn das Opfer noch abbringen können, so die Behörde. Kurze Zeit darauf soll der Tatverdächtige nun aber befürchtet haben, wegen dieser Attacke von ihr angezeigt zu werden – und sie daraufhin erneut angegriffen haben. Hierdurch soll sie so erheblich verletzt worden sein, dass ihr Leben nur durch eine Notoperation gerettet werden konnte.

Auslöser der Tat war laut Staatsanwaltschaft vermutlich, dass die Frau sich im August von dem Tatverdächtigen getrennt hatte. Demnach hatte sie „Zweifel an seiner Aufrichtigkeit und Echtheit seiner Personalien“.

Mann gab sich als Musiker und Wrestling-Manager aus

Der Staatsanwaltschaft zufolge hatte der Mann behauptet, diverse illustre Jobs in der Unterhaltungsbranche auszuüben. Um nicht weiter obdachlos zu sein, sei er unter Vortäuschung von Krankheiten im Krankenhaus gewesen. Bei einem dieser Krankenhausaufenthalte im März 2022, bei dem er sich laut Staatsanwaltschaft unter falschem Namen und als angeblicher Musiker und Wrestling‑Manager hatte aufnehmen lassen, lernte er die Pflegehelferin kennen und wohnte mit ihr seitdem in einer Gartenlaube in Wartenberg.

Der 42-Jährige wurde am 28. August festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.