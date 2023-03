Mörder mehr als 27 Jahre nach Tod von Frau verurteilt Jahrelang hat der gewaltsame Tod einer jungen Frau die Justiz beschäftigt, seit Mitte der 90er Jahre hatten die Ermittler den Mörder gesucht. Nun gibt es ein... Martin Oversohl , dpa

ARCHIV - Der Angeklagte, hier im ersten Prozess im Jahr 2020. Marijan Murat/dpa

Stuttgart -Es dürfte einer der „Coldest Cases“ der Ermittler gewesen sein, einer der am längsten ungeklärten Fälle der Region. Mehr als 27 Jahre nach der Gewalttat an einer Frau in Sindelfingen bei Stuttgart ist die aufsehenerregende Wiederaufnahme des Verfahrens um den Mord am Donnerstag mit der Höchststrafe für den angeklagten Täter zu Ende gegangen.