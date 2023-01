Mordprozess nach Tod von Afghanin: mehr Plädoyers erwartet Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer 34-jährigen Mutter werden am Donnerstag (9.15 Uhr) die Plädoyers von Nebenklage und Verteidigung erwartet. Die Staats... dpa

Berlin -Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer 34-jährigen Mutter werden am Donnerstag (9.15 Uhr) die Plädoyers von Nebenklage und Verteidigung erwartet. Die Staatsanwaltschaft hat jeweils lebenslange Haft wegen Mordes gegen die beiden angeklagten Brüder der zweifachen Mutter aus Afghanistan gefordert, deren Leiche im vergangenen Sommer in Bayern entdeckt worden war. Das Berliner Landgericht will nach bisherigen Planungen am 9. Februar ein Urteil verkünden.