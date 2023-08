Mordversuch in Marzahn: Unbekannte Person wirft Pflasterstein aus Hochhaus

Eine unbekannte Person hat in Marzahn einen Pflasterstein aus einem 25-stöckigen Mehrfamilienhaus am Helene-Weigel-Platz geworfen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll die Person den Stein am Montag gegen 15.30 Uhr auf ein Glasdach der Springpfuhl-Passagen geworfen haben. Dabei brach das Glasdach und der Stein landete auf dem Boden der Passage. Mindestens fünf Personen sollen sich zur Tatzeit in der Passage aufgehalten haben. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Mordes. Allerdings schließen die Beamten nicht aus, dass dem Täter oder der Täterin die Tragweite des eigenen Handelns nicht bewusst war – und hofft, dass sich der Täter oder die Täterin vor dem Spurenabgleich freiwillig meldet.