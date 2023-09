Mordvorwurf gegen Indien: Kanada weist Diplomaten aus, das sagt Justin Trudeau

Kanada hat Indien vorgeworfen, für die Ermordung eines Sikh-Separatisten auf kanadischem Boden verantwortlich zu sein und einen indischen Diplomaten ausgewiesen. Es lägen „glaubwürdige Hinweise“ auf eine „mögliche Verbindung zwischen indischen Regierungsvertretern und dem Mord an dem kanadischen Staatsbürger Hardeep Singh Nijjar“ vor, sagte der kanadische Regierungschef Justin Trudeau am Montag (Ortszeit) vor dem Parlament in Ottawa. Neu Delhi wies am Dienstag die „absurden“ Anschuldigungen der kanadischen Regierung zurück.

Nijjar, der sich für die Errichtung eines unabhängigen Sikh-Staates in Indien einsetzte, war im Juni erschossen auf dem Parkplatz eines Tempels in der kanadischen Provinz British Columbia gefunden worden.

Mordvorwurf: Deswegen weist Kanada indischen Diplomaten aus

Am Montag wies die kanadische Regierung einen indischen Diplomaten aus, der dem Außenministerium in Ottawa zufolge einer Verbindung mit dem Mordanschlag verdächtigt wird. Dass ein Vertreter einer ausländischen Regierung in den Mord an einem kanadischen Staatsbürger auf kanadischem Boden verwickelt sein könnte, sei „völlig inakzeptabel“, sagte Außenministerin Melanie Joly. „Daher haben wir heute einen hochrangigen indischen Diplomaten (...) ausgewiesen“, betonte sie.

Im Raum stehe eine „nicht hinnehmbare Verletzung unserer Souveränität“, sagte Regierungschef Trudeau vor dem Parlament. Er forderte die indische Regierung „mit allem Nachdruck“ auf, bei der Klärung der Vorwürfe zu kooperieren. Bereits nach der Ermordung Nijjars hatten sich die Beziehungen zwischen Ottawa und Neu Delhi erheblich eingetrübt.

Kanada setzt Verhandlungen über Freihandelsabkommen aus

Ottawa hatte zuletzt die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit Indien auf Eis gelegt. Die Regierung in Neu Delhi wirft Kanada wiederum vor, die Augen vor den Aktivitäten radikaler Sikh-Nationalisten zu verschließen, die für eine Unabhängigkeit von Indien eintreten.

In einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung des indischen Außenministeriums in Neu Delhi hieß es: „Behauptungen, wonach die indische Regierung in einen Gewaltakt in Kanada verwickelt ist, sind absurd und motiviert.“ Indien sei „ein demokratisches Gemeinwesen mit einer starken Verpflichtung zur Rechtsstaatlichkeit“, erklärte das Ministerium weiter.

In Kanada lebt die weltweit größte Sikh-Gemeinschaft außerhalb des nordindischen Bundesstaats Punjab. Punjab, wo etwa 58 Prozent Sikh und 39 Prozent Hindus leben, wurde in den 1980er und 1990er Jahren von einer gewaltsamen Unabhängigkeitsbewegung erschüttert. Tausende Menschen wurden getötet. Heute leben die lautstärksten Separatisten in der indischen Diaspora.