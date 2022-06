Unter Tränen hat der ukrainische Fußball-Nationalspieler Oleksandr Sintschenko vor dem WM-Play-off-Spiel am Mittwochabend gegen Schottland einen flammenden Appell zur Beendigung des Krieges gegen sein Heimatland geäußert. „Wir müssen die Aggression alle zusammen stoppen, die Ukraine ist ein Land des Friedens. Wir werden nie aufgeben“, sagte der Starspieler des englischen Meisters Manchester City auf einer denkwürdigen Pressekonferenz in Glasgow.

Sintschenko betonte: „Heute ist es die Ukraine, morgen könnt ihr es sein. Wir müssen zusammenstehen und die russische Aggression zusammen beenden.“

Ukrainische Nationalmannschaft trainiert in Slowenien

Am Mittwoch tritt die Ukraine im Hampden Park zu Glasgow gegen Schottland an. Gewinnen Sintschenko und Co. ihr erstes Pflichtspiel seit dem Kriegsausbruch Ende Februar, spielen sie am Sonntag in Wales um das letzte europäische WM-Ticket. „Dieses Spiel ist eines der wichtigsten in meinem Leben. Die Jungs sehen bereit aus und es ist überhaupt nicht nötig, über Motivation zu reden“, sagte Sintschenko. Bei der WM würde sein Team auf England, Iran und die USA treffen.

🗣️ "Every Ukrainian has the main dream to stop the war."



🗣️ "Every Ukrainian has the main dream to stop the war."

Manchester City defender Oleksandr Zinchenko struggles to hold back the tears as he talks about Russia's conflict with Ukraine 💛💙 pic.twitter.com/tHiTvwEYIJ — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 31, 2022

Zudem lief die Vorbereitung der ukrainischen Mannschaft lief passend zur Situation nicht normal. Seit einigen Tagen trainiert das Team auf Einladung von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin zwar in Slowenien, doch die Konzentration auf Fußball fällt vielen aufgrund des Schicksals ihrer Familien schwer. Hinzu kommt, dass einige Profis seit mehreren Monaten kein Spiel mehr bestritten haben. „Aber in diesem Fall gibt es keine Ausreden“, betonte Sintschenko.

Er habe mit vielen Leuten aus der ganzen Welt gesprochen, darunter auch Kindern, so Sintschenko: „Sie alle haben den Traum, den Krieg zu beenden.“ Aber auch die ukrainische Nationalmannschaft habe einen Traum: „Sie will bei der Weltmeisterschaft dabei sein. Sie wollen der ukrainischen Bevölkerung diese unglaublichen Emotionen schenken, denn die Ukrainer und Ukrainerinnen brauchen dies in dieser Zeit.“

Trikots bei WM-Playoffs verboten

Der Profi aus der Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola berichtete außerdem, dass er sogar erwogen haben, England zu verlassen und selbst zur Waffe zu greifen. Aber er sei überzeugt worden, dass er als bekannter Premier-League-Profi so mehr Aufmerksamkeit für die Sache schaffen könne, als wenn er selbst die ukrainische Armee in seiner Heimat als Soldat unterstützen würde.

Im Hampden Park wird die große Unterstützung auf den Rängen vermutlich fehlen. Ukrainische Männer dürfen ihre Heimat aufgrund des Krieges nicht verlassen, man hofft auf in Großbritannien lebende Exil-Ukrainer. Die Trikots, die die Mannschaft jüngst beim Benefizspiel in Mönchengladbach trug, sind in den WM-Playoffs aufgrund der politischen Botschaft verboten. Somit werden Sintschenko und seine Teamkollegen in den Trikots der vergangenen EM spielen.