Moritz Bleibtreu investiert sechsstelligen Betrag in Cannabis-Unternehmen

Der Schauspieler Moritz Bleibtreu hat in einen Frankfurter Cannabis-Händler investiert. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) berichtet, zahlten Bleibtreu sowie drei weitere Investoren aus Deutschland und den USA „mehrere Millionen Euro“ in das Unternehmen namens Bloomwell Group ein.

Bleibtreu selbst soll einen sechsstelligen Betrag in der Unternehmen investiert haben. Er selbst glaube an die Wirkung der Pflanze. „Die Cannabis-Pflanze kann vielen Menschen helfen, ein besseres Leben zu führen“, so der Schauspieler gegenüber der Zeitung. Bleibtreu setzt sich bereits seit Jahren für die Cannabis-Legalisierung ein.

Cannabis-Legalisierung soll 2024 kommen

Bloomwell macht bisher hauptsächlich Geschäfte mit medizinischem Cannabis. Der Gründer und seine Investoren hoffen nun auf die baldigen Legalisierung durch die Bundesregierung. „Deutschland wird, sobald Cannabis als Genussmittel für Erwachsene verkauft wird, zum größten legalen Cannabis-Binnenmarkt der Welt aufsteigen“, so ein US-amerikanischer Investor, der sich ebenfalls an Bloomwell beteiligt.

Die Legalisierung von Cannabis steht im 2021 von der neuen Bundesregierung unterschriebenen Koalitionsvertrag. Besitz und Konsum sowie Eigenanbau kleiner Mengen soll straffrei werden. Mit einer Legalisierung wird im kommenden Jahr gerechnet.