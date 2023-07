Berlin -Anlässlich des Christopher Street Days (CSD) ist in der Ibn Rushd-Goethe Moschee in Berlin-Moabit vor dem Gebet am Freitag wieder die Regenbogenfahne gehisst worden. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Moschee dies getan – daraufhin gab es massive Anfeindungen. Der türkische Staatssender TRT berichtete negativ über die Moschee. Aber auch die Medien anderer muslimischer Länder, wie Ägypten und Indonesien, hetzten. Und auf Twitter gab es Gewaltfantasien bis hin zu Morddrohungen.

Die Ibn-Rushd-Goethe-Moschee vertritt eine äußert liberale und progressive Form des muslimischen Glaubens. Auf ihrer Webseite heißt es: „Wir leben einen Islam, in dem Frauen und Männer gleichberechtigt und gleichwertig sind.“ Seit 2020 betreibt die Moschee eine Anlaufstelle, die sich mit Seelsorge und Aufklärungsarbeit an queere Musliminnen und Muslime wendet.

An der Aktion an diesem Freitag nahmen unter anderem auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger (Grüne) teil. „Die Ibn Rushd-Goethe Moschee sendet mit dem Hissen der Regenbogenflagge wieder eine starke und selbstbewusste Botschaft“, so Remlinger. Sie richte sich an queere Menschen muslimischen Glaubens genauso wie an alle anderen Berlinerinnen und Berliner: „Gegen Diskriminierung und Gewalt, für Toleranz und Diversität.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wegner: „Regenbogenhauptstadt Berlin“ zeichnet sich durch Vielfalt aus

Wegner ergänzte, die „Regenbogenhauptstadt Berlin“ zeichne sich durch ihre Vielfalt von Lebensentwürfen, Herkünften und religiösen Bekenntnissen aus. „Ich bin der Ibn Rushd-Goethe Moschee dankbar, dass sie trotz der Anfeindungen auch dieses Jahr mit der Regenbogenflagge wieder mutig ihr Zeichen für Vielfalt, Akzeptanz und Gleichberechtigung setzt.“

Die Regenbogenfahne gilt international als ein Symbol für Toleranz und das Akzeptieren der Vielfalt verschiedener Lebensweisen. Am Samstag ist zum Christopher Street Day ein Demonstrationszug für die Rechte von Homo-, Bi-, Trans- und Intersexuellen durch Berlin geplant. Die Veranstalter erwarten dazu rund 500.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.