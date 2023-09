Moskau: Drei auf Krim-Brücke zusteuernde Seedrohnen zerstört

Moskau hat eigenen Angaben zufolge drei ukrainische Marinedrohnen abgewehrt, die die Krim-Brücke zerstören sollten. „Am 2. September um etwa 02.20 Uhr Moskauer Zeit (01.20 MESZ) wurde die dritte ukrainische (...) Seedrohne im Schwarzen Meer zerstört“, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Samstag im Onlinedienst Telegramm. Die Drohne sei „vom Kiewer Regime geschickt worden, um einen Terroranschlag auf die Krim-Brücke auszuführen“, hieß es. Eine weitere Drohne sei bereits am Freitag, eine dritte am frühen Samstagmorgen zerstört worden.

Kiew, das eigenen Angaben zufolge die bereits seit 2014 von Russland annektierte Halbinsel Krim zurückerobern möchte, hat die strategisch wichtige Brücke zwischen der Krim und dem russischen Festland bereits wiederholt angegriffen. In der jünsten Zeit haben sich die Angriffe jedoch verstärkt.

Putin persönlich eröffnete die Krim-Brücke

Die 2014 von Präsident Wladimir Putin persönlich eröffnete Brücke besteht aus zwei parallel verlaufenden Abschnitten - einer für den Straßenverkehr, ein weiterer für die Eisenbahn. Über die Krim-Brücke wird unter anderem militärische Ausrüstung für die in der Ukraine kämpfende russische Armee transportiert.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ein Angriff im Juli hatte schwere Schäden am Straßenteil des Bauwerks verursacht. Staatschef Putin hatte danach verstärkte Sicherheitsmaßnahmen für die Brücke angeordnet.