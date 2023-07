Moskau meldet: Ukrainische Neonazis wollten russische Medienstars töten

Der russische Geheimdienst FSB hat nach eigenen Angaben zwei von ukrainischen Diensten in Auftrag gegebene Morde vereitelt. Die beiden Attentate hätten die RT-Chefin Margarita Simonjan und die Influencerin Xenia Sobtschak treffen sollen, teilte der FSB am Samstag mit. Simonjan ist eine wichtige Stimme der Medienmaschinerie des Kremls, Sobtschak hingegen steht der Offensive in der Ukraine kritisch gegenüber.

Nach Angaben des FSB wurden in Moskau und der russischen Region Rjasan die Mitglieder einer Neonazi-Gruppe namens „Paragraf-88“ festgenommen. Sie sei von ukrainischen Diensten beauftragt worden, die beiden Frauen gegen Bezahlung zu töten. Die Nachrichtenagentur AFP konnte diese Angaben nicht unabhängig bestätigen.

Vorwurf: Simonjan führt für den Kreml einen Informationskrieg

Als Chefredakteurin des russischen Fernsehnetzwerkes RT ist Simonjan eines der bekanntesten Gesichter des von Moskau geführten Informationskriegs, der parallel zur Offensive in der Ukraine stattfindet.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Sobtschak ist die Tochter des früheren Bürgermeisters von St. Petersburg, der Mentor des heutigen Präsidenten Wladimir Putin war. Sie betreibt einen in Russland viel beachteten YouTube-Kanal, der oft von den Behörden kritisiert wird. Sobtschak hat aus ihrer Ablehnung der Offensive in der Ukraine keinen Hehl gemacht.

In Moskau kommt es mittlerweile recht regelmäßig zu Anschlägen oder Versuchen von Anschlägen auf Aktivisten, die die Offensive in der Ukraine befürworten. Moskau lastet die Vorfälle den ukrainischen Behörden an, die dies zurückweisen oder gar nicht erst kommentieren.