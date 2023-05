Moskau: Sabotageakte und mutmaßliche Anschläge überschatten Feier-Planungen

Mit den Feierlichkeiten am 9. Mai will Putin die Stärke Russlands demonstrieren. Einige Regionen sagten bereits Veranstaltungen ab – es herrscht Angst im Land.

Entgleisende Züge, brennende Treibstofflager, gekappte Stromleitungen – und dann auch noch ein angeblich versuchter Drohnenanschlag auf Staatschef Wladimir Putin im Kreml: Die jüngste Serie mutmaßlicher Sabotageakte und Angriffe auf russischem Territorium hat die Vorbereitungen für Moskaus alljährliche Feierlichkeiten zum Sieg über Nazi-Deutschland überschattet. Die Vorbereitungen gingen dennoch weiter – die große Militärparade auf dem Roten Platz an diesem Dienstag findet statt. Auch Kreml-Chef Putin soll dabei sein.

Die Ukraine übernahm für keinen der von Moskau vermeldeten Angriffe die Verantwortung. Die Mehrzahl davon richtete sich aber offenbar gegen Lieferketten der russischen Armee in Grenzregionen zur Ukraine und auf der von Russland annektierten Krim-Halbinsel.

Gegenoffensive: Ukrainische Angriffe sollen wohl weiter zunehmen

Diese Angriffe seien verübt worden, „um eine Offensive vorzubereiten“, sagte Experte Mychailo Samus, Vizedirektor des Zentrums für Armee-, Konversions- und Abrüstungsstudien in Kiew. Er zeigte sich überzeugt, dass die „Intensität“ solcher Angriffe noch zunehmen werde. Die ukrainische Armee bereitet sich seit Monaten auf eine Frühjahrsoffensive gegen die russischen Truppen vor.

Am Freitag war nach einem mutmaßlichen Drohnenangriff eine Ölraffinerie in der Region Krasnodar im Süden Russlands in Flammen aufgegangen, in den vorherigen Tagen waren Treibstofflager nahe der Krim-Brücke sowie in der Hafenstadt Sewastopol auf der Krim durch mutmaßliche Drohnenangriffe in Brand gesetzt worden. Auch entgleisten zwei russische Güterzüge durch Sprengsätze nahe der ukrainischen Grenze. Und in einem Wald südlich von St. Petersburg beschädigte ein Sprengsatz Stromleitungen.

Russland lässt sieben vermeintliche Saboteure festnehmen

„Die terroristischen Aktivitäten und die Sabotage durch die ukrainischen bewaffneten Kräfte erreichen ein beispielloses Ausmaß“, erklärte das russische Außenministerium am Donnerstag. Am Vortag hatte Moskau den Abschuss zweier ukrainischer Drohnen bekannt gegeben, die angeblich den Kreml und Staatschef Wladimir Putin im Visier hatten. Der Kreml warf den USA vor, hinter diesem Drohnenangriff zu stecken.

Nur kurz vor der angeblichen Drohnenattacke auf den Kreml hatte der russische Geheimdienst FSB die Festnahme von sieben Saboteuren auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim bekanntgegeben. Das „Agentennetzwerk des ukrainischen Militärgeheimdiensts“ habe „eine Reihe größerer Sabotageakte und terroristischer Angriffe auf der Krim“ geplant.

Während Putin stets versucht, Russland als stabil und sicher darzustellen, zeigen also die jüngsten Vorfälle, dass das russische Staatsgebiet selbst hunderte Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt Bedrohungen infolge des dortigen Konflikts ausgesetzt ist.

Russische Geheimdienste wollen für Sicherheit sorgen

Der Kreml räumte dies vergangene Woche auch ein: „Wir sind uns natürlich bewusst, dass das Regime in Kiew, das hinter etlichen dieser Anschläge - Terroranschläge - steckt, plant so weiterzumachen“, sagte Sprecher Dmitri Peskow. Die russischen Geheimdienste täten alles Notwendige, „um für Sicherheit zu sorgen“.

Mehrere Städte nahe der ukrainischen Grenze sagten jedoch die traditionellen Feierlichkeiten zum 9. Mai ab, auch anderswo in Russland gab es solche Absagen. Zu den Feiern in Moskau sagte Peskow in der vergangenen Woche aber: „Es gibt keine Änderungen an den Plänen.“

Parade auf dem Roten Platz soll Russlands Stärke zeigen

Die alljährliche Parade zum Weltkriegsende auf dem Roten Platz soll die militärische Stärke Russlands demonstrieren – für Putin hat sie deshalb zentrale Bedeutung. „Zwischenfälle sind unerwünscht, weil sie das Ziel der Propaganda gefährden und das Sicherheitsgefühl der Moskauer schwächen“, erklärte Andrej Kolesnikow von der Denkfabrik Carnegie Russia Eurasia Center.

Seit Putin im Jahr 2000 an die Macht kam, hat er einen patriotischen Kult gefördert, der auf dem sowjetischen Sieg gegen die Nazis aufbaut und Putin als Erben der Sowjetmacht legitimieren soll. Aktuell sei der Feiertag besonders wichtig, denn so könne der Präsident wieder einmal seine „einfache, aber verrückte Idee ins öffentliche Bewusstsein einpflanzen, dass seine ‚Spezialoperation‘ in der Ukraine eine Fortsetzung“ des Krieges gegen Hitler sei, sagte Kolesnikow.