Russland hat eigenen Angaben zufolge einen nächtlichen Angriff auf seine Schwarzmeerflotte abgewehrt. Die ukrainischen Streitkräfte hätten in der Nacht „unter Verwendung zweier Schiffsdrohnen“ versucht, den Marinestützpunkt im südrussischen Noworossijsk anzugreifen, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitag im Onlinedienst Telegram. Die Drohnen seien von der russischen Marine erkannt und zerstört worden, hieß es weiter.

Noworossijsk ist ein wichtiger Hafen für Öltanker und liegt am Ende einer etwa 1500 Kilometer langen Pipeline, die Öl aus Kasachstan und mehreren russischen Regionen liefert. Ein Großteil des für den Export bestimmten kasachischen Öls wird über diese Pipeline transportiert.

Offenbar auch Angriffea auf Krim abgewehrt

Die russische Schwarzmeerflotte ist seit Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine immer wieder Ziel von Angriffen gewesen, in den letzten Wochen häuften sich diese.

Mehr als 17 Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs ist die Lage im Schwarzen Meer besonders angespannt, nachdem Moskau vor wenigen Wochen ein Abkommen zum Export ukrainischen Getreides aufgekündigt hatte. Seitdem bombardiert das russische Militär immer wieder ukrainische Küstenregionen, wobei schon Hafeninfrastruktur und Speicher für Agrarprodukte schwer beschädigt wurden.

Wie das russische Verteidigungsministerium weiter mitteilte, schossen russische Kräfte in der Nacht zu Freitag auch 13 Drohnen über der Krim ab. Es seien keine Menschen oder Gebäude zu Schaden gekommen, hieß es.