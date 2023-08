Russische Patrouillenboote sind in der Nacht zu Dienstag nach Angaben aus Moskau mit drei ukrainischen Seedrohnen angegriffen worden. Die Marinedrohnen seien „zerstört“ worden, hieß es in einer Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums am Dienstag. Die Boote wurden demnach 340 Kilometer südwestlich von Sewastopol, dem Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte auf der annektierten Halbinsel Krim, angegriffen.

In der vergangenen Woche hatte Russland bereits erklärt, es habe einen Drohnenangriff auf das Patrouillenboot „Sergej Kotow“ abgewehrt.

Lage am Schwarzen Meer zunehmend angespannt

Marinedrohnen sind Boote, die ohne Besatzung auf der Wasseroberfläche eingesetzt und ferngesteuert werden. Moskau wirft der ukrainischen Armee regelmäßig vor, diese neben Flugdrohnen auch für Angriffe auf Ziele im Schwarzen Meer einzusetzen.

Im Juli war Russland aus dem internationalen Getreideabkommen ausgestiegen, das den sicheren Transport ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer ermöglicht hatte. Das Schwarze Meer steht seitdem im Zentrum verschärfter Spannungen zwischen Kiew und Moskau.