Im Spionageprozess gegen den früheren Journalisten Iwan Safronow hat die Staatsanwaltschaft 24 Jahre Haft in einem Straflager gefordert. Das teilte ein Gericht in der russischen Hauptstadt Moskau der Nachrichtenagentur Interfax zufolge am Dienstag mit. Nach Angaben der Ermittler hat der 32-Jährige vertrauliche Informationen über Waffendeals und Einsätze der russischen Streitkräfte in Afrika und im Nahen Osten an ausländische Geheimdienste weitergegeben.

Safronows Anwalt wies die Vorwürfe zum Prozessauftakt zurück und erklärte, der Journalist habe lediglich öffentlich zugängliche Quellen verwendet. Safronow war vor mehr als zwei Jahren festgenommen worden und sitzt seitdem in Haft. Er schrieb früher für die Zeitungen Kommersant und Wedomosti über Militär- und Sicherheitsfragen. Vor seiner Festnahme arbeitete er für die russische Weltraumbehörde Roskosmos.

Eine Vertreterin der Staatsanwaltschaft habe Safronow in der Sitzungspause zwölf Jahre Haft in Aussicht gestellt, sollte der Ex-Journalist seine Schuld einräumen. Dies teilte eine Anwaltsvereinigung mit.