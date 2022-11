Moskau: Werden weiter ukrainische Infrastruktur angreifen Die Ukraine wirft Russland „Energieterror“ vor. Russlands Verteidigungsminister spricht nun von „effektiven“ Objekten, die zerstört werden. dpa

Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu kündigt an, die Raketenangriffe auf die ukrainische Infrastruktur fortzusetzen. AP/---/Russian Defense Ministry Press Service

Moskau -Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat eine Fortsetzung der Raketenangriffe auf die ukrainische Infrastruktur angekündigt. Damit würden „effektiv“ Objekte zerstört und das militärische Potenzial der Ukraine reduziert, sagte Schoigu am Dienstag bei einer Militärsitzung in Moskau. Am Vortag hatte Russland einmal mehr viele ukrainische Energieanlagen beschossen. Die Ukraine wirft Russland „Energieterror“ vor. In vielen Regionen gab es wegen der Schäden an Kraftwerken keinen Strom.