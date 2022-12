Motorrad erfasst Fünfjährigen und Frau: Zwei Verletzte Ein Fünfjähriger und eine Frau sind in Berlin-Köpenick von einem Motorrad angefahren und dabei verletzt worden. Der Junge kam mit einer Platzwunde zur statio... dpa

ARCHIV - Ein Rettungswagen fährt über die Straße. Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Berlin -Ein Fünfjähriger und eine Frau sind in Berlin-Köpenick von einem Motorrad angefahren und dabei verletzt worden. Der Junge kam mit einer Platzwunde zur stationären Behandlung in eine Klinik, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 32 Jahre alte Frau wurde leicht am Kopf verletzt und ebenfalls im Krankenhaus behandelt.