Motorradfahrer fährt bei Paulinenaue gegen Baum und stirbt

Paulinenaue/Brandenburg (Havel) -Ein bisher unbekannter Motorradfahrer ist auf einer Straße bei Paulinenaue (Havelland) gegen einen Baum gefahren und gestorben. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle, wie die Polizei in Brandenburg (Havel) am Montag mitteilte. Die Identität des Mannes sei noch nicht zweifelsfrei geklärt. Demnach war er am Sonntag aus zunächst noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Die Straße wurde zeitweise voll gesperrt. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.