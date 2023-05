Motorradfahrer fährt gegen Hausecke und wird schwer verletzt

Liebenwalde -Ein 20-jähriger Motorradfahrer ist in Liebenwalde (Landkreis Oberhavel) gegen eine Hausecke gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Der junge Mann habe am Mittwoch in einer Linkskurve ein Auto überholt und dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hausecke und ein Geländer. Mit dem Rettungshubschrauber kam er anschließend in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme entdeckten die Beamten, dass seine Maschine nicht zugelassen war.