Motorradfahrer fährt gegen Zaun am Schloss Bellevue

ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Berlin -Ein Motorradfahrer ist auf seiner Flucht vor einer Polizeikontrolle gegen den Zaun am Schloss Bellevue in Berlin-Tiergarten gerast. Kräften einer Einsatzhundertschaft fiel in der Nacht zu Donnerstag auf der Straße des 17. Juni die unsichere Fahrweise des 25-Jährigen auf, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Auch waren die Rückleuchten seines Gefährts defekt.