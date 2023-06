Motorradfahrer stirbt bei Unfall an Straßenkreuzung

Ein 42 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Brandenburg an der Havel ums Leben gekommen. Zu dem Unfall kam es am späten Sa...

Brandenburg an der Havel -Ein 42 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Brandenburg an der Havel ums Leben gekommen. Zu dem Unfall kam es am späten Samstagabend auf einer Kreuzung, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Beim Überfahren der Kreuzung habe ein 71-jähriger Autofahrer den vorfahrtsberechtigten Kradfahrer übersehen.

Der Motorradfahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte mit seiner Maschine in die Fahrerseite des Autos, so die Polizei. Der 42-Jährige wurde von seinem Motorrad geschleudert und erlitt lebensgefährliche Verletzungen, an denen er später im Klinikum starb. Der 71 Jahre alte Autofahrer und seine 68-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und im Krankenhaus ambulant behandelt.