Motorradfahrer und Tochter bei Unfall schwer verletzt

Berlin -Ein 43-jähriger Motorradfahrer und seine 10-jährige Tochter sind bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Alt-Hohenschönhausen in Berlin-Lichtenberg lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, stieß ein 62-Jähriger am Freitagnachmittag mit seinem Auto an der Kreuzung Witzenhauser Straße und Ferdinand-Schultze-Straße mit dem Motorrad zusammen. Rettungskräfte brachten die lebensgefährlich Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 62-jährige Autofahrer wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht und nach einer ambulanten Versorgung wieder entlassen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 43-jährige Motorradfahrer vorfahrtberechtigt auf der Ferdinand-Schultze-Straße gefahren sein. Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen dauern laut Polizei an.