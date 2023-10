Motorradfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Berlin -Ein 32-jähriger Motorradfahrer ist in Berlin-Neukölln von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der 44-jährige Autofahrer am Freitagnachmittag auf dem Britzer Damm Richtung Hermannstraße unterwegs. Als er nach links in die Wussowstraße abbiegen wollte, prallte er mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen. Der 32-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Rumpf. Er kam in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

