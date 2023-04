Motorradfahrer wird bei Unfall am Kopf verletzt Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall in Prenzlauer Berg mit Verletzungen an Kopf und Bein ins Krankenhaus gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stieß der ... dpa

Berlin -Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall in Prenzlauer Berg mit Verletzungen an Kopf und Bein ins Krankenhaus gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stieß der 32-Jährige Mittwochfrüh gegen 5.00 Uhr auf der Behmstraße an einer Kreuzung mit dem abbiegenden Wagen eines 53-Jährigen zusammen und stürzte. Der Autofahrer blieb laut Polizei unverletzt. Zunächst war unklar, wie es genau zu dem Unfall kam.