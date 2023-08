Zwei Demos sorgen am Samstag und Sonntag in Berlin für kurzzeitige Straßensperrungen. Außerdem wird es in einigen Bereichen wegen Konzerten und dem Spiel des 1. FC Union Berlin voll auf den Straßen. Der Verkehrsüberblick für das Wochenende.

Motorradkorso von Lichterfelde bis Tempelhof

Unter dem Motto „Keine Gewalt gegen Einsatzkräfte“ will der Motorradclub Red Knights MC am Samstag mit einem Motorradkorso durch Berlin fahren. Um 11 Uhr geht es im Bereich des Platzes des 4. Juli los. Die Biker fahren dann über die Goerzallee, Hindenburgdamm, Wolfensteindamm, Schloßstraße, Rheinstraße, Schmiljanstraße, Friedrich-Wilhelm-Platz, Bundesallee, Joachimsthaler Straße, Kurfürstendamm, Tauentzienstraße, Wittenbergplatz, Kleiststraße, Nollendorfplatz, Bülowstraße, Potsdamer Straße, Ebertstraße, Stresemannstraße, Wilhelmstraße und Mehringdamm bis zum Platz der Luftbrücke. Dort soll die Demonstration um 16 Uhr enden.

Im Regierungsviertel wird es am Wochenende voll: Am Samstag und Sonntag haben das Bundeskanzleramt, die Bundesministerien und das Bundespresseamt zum Tag der offenen Tür eingeladen. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) rät dazu, zur Anfahrt die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

Ebenfalls voll wird es am Samstagabend in Oberschöneweide und in Westend. Wegen Konzerten in der Wuhlheide (AnnenMayKantereit) und der Waldbühne (West-Eastern Divan Orchestra) wird ab 19 Uhr ein erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet.

Verkehr am Sonntag in Berlin: Hier drohen Einschränkungen

Am Sonntag findet unter dem Motto „Putin is a killer“ eine Demonstration in Mitte statt. Der Zug soll in der Zeit von 14 bis 18 Uhr vom Robert-Koch-Platz über die Luisenstraße, Wilhelmstraße, Unter den Linden, Glinkastraße bis zum Pariser Platz ziehen.

Um 15.30 Uhr spielt der 1. FC Union Berlin gegen den FSV Mainz 05 im Stadion An der Alten Försterei. Aufgrund des Fußballspiels kommt es im Bereich An der Wuhlheide, Spindlersfelder Straße und Bahnhofstraße zu Verkehrseinschränkungen. Die VIZ rät den Fußballfans, zur Anreise öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.