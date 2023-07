Rammstein-Konzert, Motzstraßenfest und Demos: Diese Straßen sind am Wochenende in Berlin gesperrt

Am Wochenende kommt es in Berlin an verschiedenen Orten zu Verkehrseinschränkungen. Insbesondere die Bezirke Mitte, Schöneberg und Charlottenburg sind betroffen.

In Berlin finden am Wochenende mehrere Veranstaltungen, Konzerte und Demos statt. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) rechnet mit Stau in einigen Bezirken, viele Straßen werden gesperrt sein. Außerdem warnt die Zentrale vor den hohen Temperaturen bis zu 37 Grad Celsius am Wochenende. Kinder und Tiere sollten bei solchen Temperaturen niemals im Auto zurückgelassen werden.

In Schöneberg sorgt das 29. Lesbisch-schwule Stadtfest am Nollendorfplatz für umfangreiche Sperrungen im Bereich Motz-, Eisenacher-, Fugger- und Kalckreuthstraße. Das Stadtfest unter dem Motto „Gleiche Rechte für Ungleiche –weltweit“ findet Samstag von 11 Uhr bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 Uhr bis 21 Uhr statt.

Diese Demos sorgen für Verkehrseinschränkungen in Berlin

In Mitte finden am Samstag im Zeitraum von 13 Uhr bis 19 Uhr zwei Fahrrad-Demonstrationen statt. So berichtete die VIZ, dass ab 13 Uhr ein Fahrradzubringer vom Am Falkplatz in Prenzlauer Berg via Mitte, Prenzlauer Berg, Friedrichshain und Kreuzberg zum Roten Rathaus fährt. Ein zweiter Fahrradzubringer fährt vom Richard-Weizsäcker-Platz in Schöneberg via Tempelhof, Neukölln, Kreuzberg und Mitte.

Auch in Westend sorgt eine Fahrraddemo unter dem Motto „Andenken gegen den Putschversuch gegen die Türkische Republik“ in der Zeit von 16 Uhr bis 18 Uhr für Verkehrseinschränkungen. Betroffen sind die Bereiche Heerstraße, Theodor-Heuss-Platz, Masurenallee, Neue Kantstraße, Kantstraße, Kaiser-Friedrich-Straße, Bismarckstraße, Straße des 17. Juni, Hofjägerallee und Tiergartenstraße, wo sich die türkische Botschaft befindet.

Rammstein-Konzert in Berlin polarisiert

Wegen des Rammstein-Konzerts im Olympiastadion am Samstag und Sonntag ab 19.15 Uhr kommt es im Bereich der Heerstraße, Reichsstraße, Spandauer Damm und Olympischen Straße zu Stau. Die VIZ empfiehlt zur An- und Abreise die S- und U-Bahn zu nutzen. Zusätzlich zum Konzert findet eine Demo unter dem Motto „Kein Rammstein in Berlin“ im Bereich Theodor-Heuss-Platz, Reichsstraße, Olympische Straße und Olympiaplatz statt.

Sommerbaustelle auf der A111 von Juli bis August

Auf der A111 zwischen Stolpe und Waidmannsluster Damm kommt es vom 15. Juli bis zum 28. August zu umfangreichen Verkehrseinschränkungen. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten. Am Samstag ist die Autobahn für die Baustelleneinrichtung in der Zeit von 4 Uhr bis 20 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Ab Sonntag bis zum Ende der Sommerbaustelle gibt es in beide Richtungen nur einen Fahrstreifen. Die VIZ warnt wegen der begonnenen Sommerferien vor einem generell erhöhten Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) informieren über Ersatzverkehr mit Bussen der Tramlinien M1 (zwischen Vinetastraße und Am Kupfergraben), M10 (Greifswalder Straße/Danziger Straße und S Nordbahnhof) und 12 (zwischen Gustav-Adolf-Straße/Langhansstraße und Am Kupfergraben) ab jeweils 3 Uhr am Samstag bis ungefähr 5 Uhr am Montag.