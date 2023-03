Mehr Reichweite: Bundespolizei bekommt wohl neue Maschinenpistolen Die Bundespolizei prüft ein neues Waffensystem. Demnach könnte die Maschinenpistole MP5 durch eine stärkere Waffe ausgetauscht werden. dpa

Mit einer MP5 Maschinenpistole bewaffnete Polizisten sichern eine Zufahrt. Julian Stratenschulte/dpa

Potsdam -Die Bundespolizei prüft die Einführung eines neuen Waffensystems und beabsichtigt den Austausch von Maschinenpistolen. Das neue Waffensystem soll im Vergleich zur MP5 höhere Leistungsdaten haben, unter anderem was die Distanz bei Einsätzen und die Wirkung angeht, teilte ein Sprecher der Bundespolizei am Samstag auf Anfrage in Potsdam mit. Sie solle auch leicht bedienbar und sicher anwendbar sein. „Eine Ausschreibung wird derzeit vorbereitet.“