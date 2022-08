In der italienischen Stadt Orbetello verbringen normalerweise viele Feriengäste ihren Urlaub. Der Ort ist bekannt für seine Lagune, Felsengebirge und atemberaubende Naturreservate. In diesem Jahr wird die Toskana, insbesondere Orbetello, von einer heftigen Mückenplage heimgesucht. In Scharen vertreiben sie Touristen aus den Gaststätten und lassen die Hotelbuchungen einbrechen.

Die Stadt lebt von einem lebendigen Flair, was in Folge der Plage zum Erliegen gekommen ist. Wie die italienische Zeitung La Repubblica berichtet, sei der Ort vornehmlich bei Römern beliebt, die nun zahlreich Reißaus nehmen würden.

Das hat drastische Folgen für die lokalen Gastwirte. Ein Restaurantbetreiber berichtet der Zeitung: „Seit fast einem Monat ist es unmöglich, an der Lagune entlang zu gehen, die völlig von Mücken befallen ist. Jetzt ist es sogar unmöglich geworden, im Freien zu essen oder einen Aperitif zu trinken. Gestern ging die Situation so weit, dass viele Geschäfte und Restaurants gegen 21 Uhr schließen mussten, Orbetello wurde komplett überfallen“, sagt ein Römer, der seit Jahren in Orbetello lebt. Das wäre vorher noch nie passiert, führte er aus.

Orbetello è sotto l'assedio di moscerini. Ad agosto i turisti, soprattutto romani, affollano l'Argentario, il piccolo comune toscano che sorge al centro della laguna, è invaso dai piccolissimi insetti. E c'è il rischio che l'invasione arrivi anche alhttps://t.co/HtRjz42mnv pic.twitter.com/WSdnLqH7of — Etrurianews (@Etrurianews) August 9, 2022

Behörden wollen Stadt ausräuchern, zum vierten Mal in Folge

Bilder in den sozialen Netzwerken zeigen das ganze Ausmaß. Zu Tausenden sitzen die Blutsauger auf Autos und schwirren durch die Luft. In dem Tweet heißt es, das Orbetello regelrecht belagert werde.

Der Umsatzrückgang sei immens, sagte ein Wirt der italienischen Zeitung Corriere.it, der etwa 60 Prozent weniger Einnahmen zu beklagen habe. Auch für die Gäste sei es ein „psychologischer Horror“, viele würden aus Angst, zerstochen zu werden, gar nicht erst kommen.

Grund für die Plage seien die hohen Temperaturen in der Toskana, die den natürlichen Fressfeinen der Mücken zu schaffen machen würden, erklärte der Biologe Mauro Lenzi der Zeitung. Die Stadtverwaltung will den Urlaubsort nun zum wiederholten Male ausräuchern. Es wäre bereits das vierte Mal, berichtet RND.

Doch nicht nur Orbetello kämpft gegen eine Insektenplage. Etwa 60 Kilometer weiter, in Castiglione della Pescaia, werden Einheimische und Touristen von einer Wespeninvasion heimgesucht.