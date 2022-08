Die Polizei Berlin hat einen angetrunkenen und sehr müden Autofahrer geweckt. Der Mann war am Sonntag an einer roten Ampel in seinem Auto eingeschlafen. Das meldet die Polizei. Der Brötchenlieferant habe zunächst an einer roten Ampel auf der Mittelspur des Tempelhofer Damms gestanden und auf Grün gewartet. Die Polizei: „Die Ampel schaltet auf grün. Das Auto auf der Mittelspur fährt nicht los.“ Dieser Vorgang habe sich „noch mindestens drei Mal“ wiederholt.

Eine Frau habe schließlich einen Blick in das stehende Auto geworfen und dort „den Fahrer hinterm Lenkrad im tiefsten Schlummer“ entdeckt. Weder „das draußen dröhnende Hupkonzert“ noch „die Schläge an die Scheibe“ konnten den Mann wecken. Daraufhin alarmierte die Frau die Polizei. Erst den Beamten des Abschnitts 44 sei es gelungen, den Mann aus dem Schlaf zu holen.

Weil der Mann nach Alkohol roch, ließen die Polizisten in ihn ein Atemalkoholgerät pusten. Die Polizei teilt weiter mit: „Er pustet dann 1,06 Promille. Seinen Führerschein ist er erst einmal los und die Weiterfahrt ist ihm verboten.“ Der Mann habe den Ermittlungen zufolge am Abend zuvor „ein wenig zu viel getrunken“. Am Sonntag habe er dann mit seinem Auto Brötchen ausfahren müssen. Dabei sei er „dann wohl eingenickert“.