Müll-Fiasko: Amsterdam bekommt jede Woche Hunderte Tonnen Müll aus Rom geliefert

Der Müll in Rom stapelt sich am Straßenrand.

Rom hat seit Jahren ein massiven Müllproblem. Am Straßenrand der italienischen Hauptstadt stapeln sich zunehmend Berge von Abfall, es stinkt in den Gassen und das Stadtbild leidet enorm unter der Vermüllung. Es gibt zu wenig Verarbeitungskapazitäten, und die von Bürgermeister Roberto Gualtieri sehnlichst gewünschte Verbrennungsanlage wird frühestens 2026 fertig sein. Bis dahin sucht die Müllabfuhr in Rom nach einer Lösung für die bestehenden Probleme – bis jetzt erfolglos.

Nach langen Verhandlungen hat das Unternehmen am vergangenen Freitag mit der Stadt Amsterdam eine Vereinbarung über die Beförderung von 900 Tonnen Hausmüll pro Woche getroffen. Das berichtete die niederländische Zeitung AD.

Stadt Rom gibt wöchentlich 180.000 Euro für Müll-Entsorgung aus

Ab Anfang April werden jede Woche Züge voller römischen Mülls zur Amsterdamer Müllverbrennungsanlage gefahren. Rom zahlt der Stadt Amsterdam für diese Dienstleistung 200 Euro pro Tonne Müll. Die Stadt Rom gibt somit pro Woche 180.000 Euro für die Entsorgung ihres Mülls aus.

Auslöser für Roms Müllproblem ist die Schließung von Europas größter Mülldeponie Malagrotta im Jahr 2013. Nachdem die Stadt jahrelang Geldstrafen an die Europäische Union für die Verletzung von Umweltvorschriften gezahlt hatte, schloss der damalige Bürgermeister Marino die größte Mülldeponie Europas. Als Marino zurücktreten musste, verschwanden seine Pläne für eine neue Müllpolitik in einer Schublade.

Rom verfrachtet seit Jahren Müll in andere Teile Italiens

Um die Situation in Rom in den Griff zu bekommen, mussten die Abfälle Roms in andere Teile Italiens und ins Ausland gebracht werden. Dies kostete die Stadtverwaltung Berichten zufolge mehr als eine Milliarde Euro.

Mit dem Amtsantritt von Bürgermeister Gualtieri vor knapp zwei Jahren kamen die Pläne zum Bau einer Müllverbrennungsanlage mit Kraftwerk wieder auf den Tisch. Nach einem Gerangel um den Standort kann die Anlage nun gebaut werden, aber bis sie fertig ist, dauert es noch bis 2026. Bis dahin fahren die Züge mit dem römischen Müll nach Amsterdam.