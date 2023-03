Münster: Mann auf Kirmes ins Herz gestochen – Polizei fahndet mit Foto

Die Polizei in Münster fahndet nach einem 21-Jährigen. Er soll am Samstag auf einer Kirmes einen 31-Jährigen erstochen haben.

Nach dem tödlichen Messerangriff auf einer Kirmes in Münster fahndet die Mordkommission nun mit einem Foto nach einem 21-jährigen Tatverdächtigen. Zeugenhinweise hätten die Ermittler auf die Spur des Mannes, der seinen Wohnort in Münster hat, geführt. Am Montagabend durchsuchten Polizeibeamte die Wohnung des Tatverdächtigen. Der 21-Jährige sei allerdings nicht dort gewesen, hieß es von der Polizei am Dienstag. Die Fahndung nach dem Mann laufe nun auf Hochtouren.

Der 21-Jährige soll war am Samstagabend an einem Karussell mit einem 31-Jährigen in Streit geraten sein und im Zuge dessen mit einem Messer auf sein Opfer eingestochen haben. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen starb der 31-Jährige noch vor Ort an seinen Verletzungen.

„Die Obduktion des Leichnams hat ergeben, dass der 31-Jährige einen Stich ins Herz erhalten hat und aufgrund des Blutverlustes verstorben ist“, erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt nach einer Obduktion des Mannes. „Weitere Stichverletzungen wurden nicht festgestellt.“ Es gebe keinerlei Hinweis darauf, dass das 31-jährige Opfer „in irgendeiner Weise Streit provoziert haben könnte“, so Botzenhardt.

Münster: Auch Bruder des Tatverdächtigen wird gesucht – als Zeuge

Zunächst habe es einen konkreten Hinweis auf den Begleiter des Tatverdächtigen gegeben, hieß es von der Polizei am Dienstag. Es handelt sich um den 24-jährigen Bruder des 21-Jährigen. Der Tatverdächtige selbst ist polizeibekannt. „Die Auswertungen der Videosequenzen, auf denen auch der Täter zu erkennen ist, bestätigten unseren Verdacht“, erläuterte ein Polizeisprecher. Der 21-Jährige sei unter anderem wegen des Vorwurfs der Körperverletzung in Erscheinung getreten. Gegen ihn liegt nun ein Haftbefehl vor.

Im Rahmen der Fahndung sucht die Polizei auch nach dem 24-jährigen Bruder des Tatverdächtigen. „Gegen ihn wird nicht ermittelt, aber er ist ein wichtiger Zeuge des Geschehens“, machte Botzenhardt deutlich.