Müll und Zerstörung im Tiergarten wegen Sex-Treffpunkten Das Problem mit Müll und Naturzerstörung an Sex-Treffpunkten schwuler Männer im Berliner Tiergarten soll mit einer Aufräum-Aktion angegangen werden. Außerdem... dpa

ARCHIV - Bei Temperaturen um 17 Grad Celsius spazieren Menschen im Regierungsviertel vor dem Bundeskanzleramt. Wolfgang Kumm/dpa/Archivbild

Berlin -Das Problem mit Müll und Naturzerstörung an Sex-Treffpunkten schwuler Männer im Berliner Tiergarten soll mit einer Aufräum-Aktion angegangen werden. Außerdem will das Bezirksamt Mitte eine Aufklärungskampagne in der schwulen Szene starten. Es gehe um „zertretene Grünanlagen und achtlos weggeworfene Hinterlassenschaften, die zum Teil von Cruisern stammen“, teilte Umwelt-Stadträtin Almut Neumann (Grüne) am Montag mit. „Cruisen“ bedeutet in der schwulen Szene die Suche nach einem spontanen Sexualpartner.