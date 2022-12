München: Bauarbeiter verschüttet und schwer verletzt Die Feuerwehr musste anrücken und half beim Ausgraben. Jetzt wird ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte. dpa

München -Bei einem Unfall auf einer Baustelle in München ist ein Mann verschüttet und schwer verletzt worden. Der 47 Jahre alte Bauarbeiter war am Donnerstag bei Schalungsarbeiten in eine Grube gestürzt und von der nachrutschenden Erde und Steinen bis zum Kopf begraben worden, wie die Feuerwehr mitteilte.