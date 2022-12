Münchner „Tatort“ macht auf Agatha Christie Aus München kommt ein kurioser Weihnachts-„Tatort“. Der macht aus den bayerischen Kommissaren nicht nur die englischen Ermittler Lightmyer und Partridge - er... Britta Schultejans , dpa

München -Wer an traditionelle Krimis denkt, die das Genre in ihrem jeweiligen Land geprägt haben, der kommt in England an Agatha Christie nicht vorbei und in Deutschland nicht am „Tatort“. In einer ganz speziellen Feiertagsfolge aus München verschmelzen diese beiden Klassiker nun am zweiten Weihnachtstag (26.12., 20.15 Uhr im Ersten) zu einer kuriosen, aber durchaus unterhaltsamen Mischung.