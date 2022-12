Munition am Schloss gesprengt: Sperrungen aufgehoben In Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) ist am Mittwoch am Schloss Munition kontrolliert gesprengt worden. Das teilte der Landkreis mit. „Alles verlief planmä... dpa

Senftenberg -In Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) ist am Mittwoch am Schloss Munition kontrolliert gesprengt worden. Das teilte der Landkreis mit. „Alles verlief planmäßig und komplikationslos“, sagte Landkreissprecherin Nora Bielitz. Für die Sprengung mussten unter anderem das Museum, der gesamte Senftenberger Schlosspark, aber auch der Tierpark gesperrt werden. Den Tieren, darunter Affen, Rüsselspringer und Salzkatzen, gehe es gut, versicherte Tierpark-Prokurist Holger Loser.